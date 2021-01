Vene suusatäht teeb taas trenni ja loodab peagi areenile naasta

28-aastane Ustjugov andis sügisel pidevalt negatiivseid koroonaproove, aga detsembris näitas üks test antikehade olemasolu ja asjaosalised arvavad, et venelane võis millalgi oktoobri kandis siiski nakatuda.

Detsembri alguses andis Ustjugov sotsiaalmeedias teada, et pole saanud treeningutel vajalikulmääral pingutada ja seetõttu MK-sarjas starti ei tule. Venemaa peatreener Markus Kramer loodab hoolealust jaanuaris juba võistlemas näha.

"Ma olen temaga iga päev ühenduses. Ta on viimased kaks ja pool nädalat tavapäraselt treeninud ja osales hiljuti ühel kodusel võistlusel. Tulemus oli okei, aga mitte piisavalt hea MK-sarjaks," lausus sakslane Aftonbladetile.

Peatreeneri sõnul saab olukorrast järgmise ülevaate 14.-17. jaanuaril Venemaal toimuvatel võistlustel. "Seejärel vaatame, kas ta on Lahti ja Faluni etappideks piisavalt hea. Selline on plaan, aga eks ole näha," jättis ta siiski võimalused lahtiseks.

Lahtis võisteldakse 23.-24. jaanuaril ja Ustjugov peaks lööma kaasa pühapäeval toimuvas teatesõidus. Faluni etapp peetakse nädal hiljem.

Kramer tõdes, et koroonaviirus mõjub erinevatele inimestele erinevalt. "Mõni ei tunne seda üldse. Mõni tunneb rohkem. Tema tunnetas enam ning jah... tema jaoks on see raske aeg. Pole just lõbus, kui ei saa suusatada ja võistelda."

Ustjugov võitis 2017. aastal Tour de Ski ja tuli Lahtis kahekordseks maailmameistriks. Eelmisel kahel korral on ta lõpetanud suusatuuri teisel kohal, kaotades vastavalt norralasele Johannes Hosflöt Kläbole ja kaasmaalasele Aleksandr Bolšunovile.