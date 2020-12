Van der Poel tahab keerulise kalendri kiuste osaleda nii Touril kui OM-il

"Usun, et võlgnen Touril osalemise oma sponsoritele," rääkis van der Poel Belgia väljaandele Sporza. "Algav hooaeg on keeruliseks pusleks ja siin ei loe vaid minu enda ambitsioonid. Ma ei saa sponsorite tähtsust alahinnata, aga ma ei saa teha täpselt seda, mida sooviksin."

Ratturid on korraldajate poolt pandud raskesse seisu, sest Prantsusmaa velotuur lõppeb Pariisis praeguse plaani järgi 18. juulil ning meeste maastikusõit leiab Tokyos aset 26. juulil.

"Tour on väga ebamugav ja võtab minu jaoks olümpiamängude järel sisse teise koha, aga ma ei lähe Prantsusmaale, et sõita kümme päeva ja siis lahkuda," lisas hollandlane. "OM-i edasilükkumine mõjus minu jaoks halvasti, sest olin mängudeks valmis ja tundsin end rattal hästi, aga nüüd ei ole pea aasta aega üldse mägirattaga võistelnud. Unistus olümpiakullast ei ole kadunud, aga see on nüüd keerulisem."