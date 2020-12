TÜ spordiklubi nimetas aasta parimateks Nurme ja Patjuki

Parimad noorsportlased on sulgpallur Ramona Üprus ja kergejõustiklane Eerik Haamer. Aasta treeneri tiitli pälvis kergejõustiku treener Harry Lemberg, kelle sportlased tõid erinevates vanuseklassides koju 25 Eesti meistritiitlit. Parimaks noortetreeneriks nimetati sulgpallitreener Heiki Sorge, kes teeb pidevalt head tööd nii noorte sulgpalluritega kui ka saavutussportlastega. Parimaks üliõpilassportlaseks valiti kergejõustiklane Jakob Ristimets.

"Aasta ei olnud lihtne, kuid sellele vaatamata suutsid meie sportlased ja treenerid näidata, milleks nad on suutelised. On hea tõdeda, et meie klubis on nii palju andekaid sportlaseid, kes teevad ilma nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil," ütles spordijuht Katrin Koser.

Spordiklubi parimad 2020. aastal:

Parim üliõpilassportlane Jakob Ristimets

Parim treener Harry Lemberg

Parim noortetreener Heiki Sorge

Parim meessportlane Tiidrek Nurme

Parim naissportlane Jekaterina Patjuk

Parim noorsportlane (T) Ramona Üprus

Parim noorsportlane (P) Eerik Haamer

Spordialade parimad 2020. aastal:

Kergejõustik

Parim mees Tiidrek Nurme, treenerid Harry Lemberg ja Mark Misch

Parim naine Jekaterina Patjuk, treener Harry Lemberg

Poks

Parim mees Hendrik Kont, treener Hannes Tamm

Parim naine Piret Tirrand, treener Vello Kibe

Sulgpall

Parim mees Kristjan Kaljurand, treener Heiki Sorge

Parim naine Ramona Üprus, treener Heiki Sorge

Sõudmine

Parim mees Mark Theodor Jalakas, treener Priit Purge

Aerutamine

Parim mees Joosep Karlson, treener Tiina Hodakov

Parim naine Anette Baum, treener Koit Põder

Jalgrattasport

Parim mees Madis Mihkels, treener Caspar Austa

Parim naine Mae Lang

Korvpall

Parim mees Robin Kivi, treenerid Toomas Kandimaa ja Tiit Sokk

Parim naine Anna Gret Asi, treenerid Toomas Liivak ja Kaire Asi

Jõutõstmine

Parim mees Siim Sammalkivi, treener Peep Päll

Parim naine Eliise Mikomägi, treener Peep Päll

Käsipall

Parim mees Klaus Peeter Rüütli, treener Priit Allikivi

Võrkpall

Parim naine Laura Reiter, treener Hendrik Rikand

Kulturism

Parim mees Rasmus Klaos

Parim naine Esta Pilt