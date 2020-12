Valitsus lükkas olümpiakomitee hiigelplaani esialgu kõrvale

Kokku on EOK koostatud nimekirjas 11 spordiga seotud objekti, mille maksumus kokku on üle 131 miljoni euro. Riigilt soovitakse saada ligikaudu 76 miljonit. Neist kõige kallimaks kujuneb Tallinnas Tondiraba ujula ja pallimängude halli ehitus, vahendab Delfi Sport.

Peasekretär Siim Suklese sõnul lähtuti sellest, et valitsus eraldab eelarve kaudu ehitustegevusteks laenuraha, mis aitab ehitusettevõtetel kriisi ajal ellu jääda. Riik otsustas spordi mõistes hädavajalikud, ent nii-öelda plaanivälised objektid kõrvale jätta.

"Tegemist on väga ambitsioonika kavaga, millele tuleb tõsiselt otsa vaadata," nentis kultuuriminister Tõnis Lukas. "Oluline on saada selgust, kus on võimalik erakapitali ja riigi raha ühine kasutamine." Lukas lisas, et EOK koostatud kavaga tuleb teha veel tõsist tööd.

Uus eesmärk on saada raha 2022. aasta eelarvest.