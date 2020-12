Tennisekeskused: spordikeskused võiks avada vastavalt spordiala riskitasemele

Tondi ja Karulaugu tennisekeskuse juhatuse liige Marek Kaleta sõnul soovivad keskused kolme järgnevat nädalat, mil spordikeskused on suletud, efektiivselt kasutada ja 18. jaanuaril spordikeskused turvaliselt avada.

"Mõistame, et see nõuab meilt kõigilt täiendavat tähelepanu ja pingutust, aga tänases olukorras on sportimine nii füüsilise kui vaimse heaolu jaoks äärmiselt oluline, see on pingutus inimeste heaolu ja turvalisuse nimel," lausus Kaleta pressiteate vahendusel.

"Spordikeskusi kurnab aga kõige rohkem teadmatus, mida öelda töötajatele, klientidele ja partneritele – piirangute kehtestamise otsusest on möödunud nädal, aga mingit infot toetusmeetmete kohta pole endiselt meieni jõudnud," märkis Kaleta.

Tallink Tennisekeskuse juhatuse liikme Märten Tamla sõnul on põhjendamatu käsitleda kõiki spordialasid antud pandeemia tingimustes võrdselt riskantsetena. "Võiksime edasistes otsustes tugineda analüüsile ning üheskoos ministeeriumi ja terviseametiga hinnata spordialade riskitaset ja läheneda spordialadele individuaalselt," sõnas Tamla.

"Näiteks tennises ei kehti mitte 2 m vaid 20 m reegel, lisaks eraldab mängijaid füüsiline võrk. Arvutasime, et meil on igale inimesele üle 5000 m² õhku. Tuues paralleeli kaubanduskeskusega, tähendaks see, et üheaegselt tohiks näiteks Ülemiste Keskuses, kus ainuüksi kauplusi on 120, viibida 120 külastajat," tähendas Tamla.

Suuremad spordikeskused on omalt poolt valmis kehtestama riietusruumides rangemad piirangud ja/või need ajutiselt sulgema, lõpetama treeningud/broneeringud viis minutit varem, tagamaks võimalikult väikse kontakti klientide vahetusel ning kaaluma kiirtestimise võimaldamist klientidele spordikeskustesse sisenemisel.

Pöördumisele Kultuuriministeeriumi ja Terviseameti poole on alla kirjutanud Tondi ja Karulaugu, Tondiraba, Peetri ja Viimsi, Laagri ning Tallink Tennisekeskuse juhatajad ning Eesti Tennise Liit ja Eesti Padeli Liit.