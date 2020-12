Dartsi MM-il näidati harvanähtavat saavutust

Üheksa noolt on minimaalne visete arv, mida läheb ühe mängu võitmiseks tarvis ja MM-turniiridel sai sellega viimati 2016. aastal hakkama šotlane Gary Anderson.

Maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidev Wade jõudis saavutuseni kolmanda ringi kohtumises kaasmaalase Stephen Buntingiga, aga kokkuvõttes võitis matši 4:2 Bunting.

-!



JAMES WADE PINS THE PERFECT LEG IN THE WORLD DARTS CHAMPIONSHIP!



The first nine-darter at Ally Pally for five years!



Incredible scenes pic.twitter.com/mnxq7ftUKi