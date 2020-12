Venemaa laskesuusatajad said lõpuks võidu kirja

MK-sarjas on sel hooajal peetud neli etappi ja venelastel pole väga hästi läinud – parimad sõidud on teinud Aleksandr Loginov, kes on kahel korral olnud kümnes, MK-sarja kokkuvõttes on ta 15. kohal. Naiste seas on üldarvestuses parim Irina Kazakevitš, kes on 26. kohal, tema parim tulemus on olnud 13. koht. Venelaste viimane pjedestaalikoht pärineb aga 16. veebruarist, kui Loginov saavutas Anterselva maailmameistrivõistlustel jälitussõidus pronksmedali.

Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu Ruhpoldingis peetud iga-aastasel show-võistlusel polnud küll stardis norralasi, prantslasi ega parimaid rootslasi, kuid sellegipoolest oli hooaja esimene võit venelastele magus. "Oleme kõik võite igatsenud, vahet pole, et see tuli show-võistlusel," kommenteeris kolmekordne maailmameister Ivan Tšerezov. "Meie paar tegi suurepärase võistluse, tegutsesid lasketiirudes kindlalt ja võitsid mõlemad sõidud hoolimata keerulistest tingimustest."

"Usun, et see võit annab enesekindlust ka MK-sarja võistlusteks," lisas Tšerezov. "See on väga meeldiv lõpp aastale. Olen nende üle väga õnnelik, eriti kuna Venemaa pole ka seda võistlust ammu võitnud. See võit näitab Venemaa laskesuusatajatele, et võime rahvusvahelistel võistlustel pjedestaalile jõuda."

World Team Challenge on kaheosaline show-võistlus, kus tavapäraselt osaleb kümme paari. Esmalt võisteldakse ühisstardist sõidus ja seejärel selgitatakse võitjad jälitussõidus. Iga möödalask tähendab 75-meetrist trahviringi.

Venelased Jevgenia Pavlova ja Matvei Jelissejev – MK-sarja üldarvestuses muide vastavalt 35. ja 22. – olid parimad nii ühisstardis kui jälitussõidus.

Ühisstardist sõidus tuli venelastel käia kolmel trahviringil, 18,2 sekundiga edestati Saksamaa duot Franziska Preussi ja Simon Schemppi (neli trahviringi), kolmanda koha said austerlased Lisa Therese Hauser ja Julian Eberhard (kaheksa trahviringi), kaotades 50,2 sekundiga.

Jälitussõidus tuli Venemaa duol käia kahel trahviringil ja nad edestasid finišis Preussi ja Schemppi 7,1 sekundiga (kolm tarhviringi). Kolmanda koha sai fotofinišis Saksamaa teine võistkond koosseisus Denise Herrmann ja Benedikt Doll, edestades ülinapilt Itaalia duot Dorothea Wierer – Lukas Hofer. Nii Saksamaa teine võistkond kui Itaalia pidi käima neljal trahviringil, sakslased kaotasid võitjatele 25,1 ja itaallased 25,2 sekundiga.

Enne ühisstarti ja jälitussõitu peeti ka laskevõistlus, kus ukrainlane Dmitro Pidrutšnõi edestas ülinapilt Wiererit, mõlemad tabasid kõik 20 märki, aga ukrainlane sai märgid pisut kiiremini alla.

Lõpptulemused:

Venemaa (Jevgenia Pavlova, Matvei Jelissejev) 33.06,4 (2 trahviringi) Saksamaa 1 (Franziska Preuss, Simon Schempp) +7,1 (3) Saksamaa 2 (Denise Herrmann, Benedikt Doll) +25,1 (4) Itaalia (Dorothea Wierer, Lukas Hofer) +25,2 (4) Austria (Lisa Theresa Hauser, Julian Eberhard) +40,1 (7) Tšehhi (Marketa Davidova, Michal Krcmar) +1.39,6 (5) Šveits (Lena Häcki, Sebastian Stalder) +1.59,8 (4) Valgevene (Dzinara Alimbekava, Anton Smolski) +2.14,7 (8) Ukraina (Vita Semerenko, Dmitro Pidrutšnõi) +2.39,6 (7) Rootsi (Elisabeth Högberg, Torstein Stenerson) +1 ring.

* * *

World Team Challenge'i laskesuusavõistlus peeti esimest korda Ruhpoldingis 1993. aastal, 2001. aastal aga koliti see ümber Gelsenkirchenisse, kus võistlust korraldatakse Schalke jalgpallistaadionil. Show-võistlusest on saanud maailma suurim ühepäevane laskesuusavõistlus, mis toob tribüünidele 60 000 fänni. Sel aastal aga ei lubanud ametivõimud võistlust Schalke staadionil korraldada ja see viidi tagasi Ruhpoldingi laskesuusastaadionile, kus võistlus peeti tühjade tribüünide ees.

Enne tänavust võitis Venemaa viimati selle võistluse 2017. aastal, kui esikoha said Jekaterina Jurlova-Percht ja Aleksei Volkov.