TÄNA | Õhukese koosseisuga Kalev/Cramo lõpetab aasta Nižni Novgorodis

Peamiselt kohalikele mängijatele toetuv vastane on viie võidu ja ühe kaotusega turniiritabelis lausa teisel kohal. Kalev/Cramo mängijad on aga hädas tervisemuredega, kirjutab klubi koduleht.

Venemaale sõideti kõigest üheksa mängijaga, koosseisus on ka noormängija Georg Kask. Koju jäid kergelt jalga väänanud uusim täiendus Brano Djukanovic, juba mõnda aega reievigastust raviv Chavaughn Lewis, terviseuuringuid vajav Kregor Hermet, seljavaluga hädas olev Devin Thomas ning kannakõõlusele ravi saav Sten Sokk.

Nižni Novgorod on Ühisliigas senisest kuuest mängust kaotanud kõigest ühe ning turniiritabelis asutakse kõrgel teisel kohal. Tippvõistkondadest on samas suudetud alistada üksnes Himki, teised võidud on tulnud pigem keskmike või nõrgemate vastu, alistatud on Zielona Gora, Parma, Jenissei ja Astana. Ainus kaotus on saadud Kubani Lokomotiivilt.

Lisaks osaleb Nižni Novgorod ka korvpalli Meistrite liigas, kus jagatakse kolme võidu ja ühe kaotusega grupis Hispaania meeskonna Zaragozaga esikohta, lisaks kuuluvad alagruppi Falco Szombathely Ungarist ning Pszczolka Start Lublin Poolast.

Kalev/Cramo meeskond on Ühisliiga tabelis ühe võidu ja viie kaotusega 11. kohal. Tagapool asuvad samuti ühe võidu võtnud Tsmoki ja Jenissei, kes aga mõlemad on kogunud juba kaheksa kaotust. Viimasel play-off'i viival ehk kaheksandal kohal on Himki nelja võidu ja viie kaotusega.

Statistikatabelis särab Kalev/Cramo palluritest mängujuht Marcus Keene, kes on kogunud 20,8 punkti, 2,6 lauapalli ja 6,8 söötu mängu kohta. Tublide statistiliste näitajatega on silma paistnud ka keskmängija Devin Thomas, kelle keskmiseks on olnud 11,4 punkti ja kaheksa lauapalli. Nižni Novgorodi resultatiivseim on keskmiselt 19,2 punktiga 26-aastane ja 202 cm pikkune ääremängija Anton Astapkovitš.

Nižni Novgorodi ja Kalev/Cramo kohtumine algab täna Eesti aja järgi kell 18.