Poolakate Nelja hüppemäe turnee sattus positiivse koroonaproovi tõttu ohtu

Kõik Poola koondislased andsid enne Saksamaale reisimist negatiivse proovi, kuid meeskonna arst Aleksander Winiarski kinnitas esmaspäeva hommikul, et Murankalt Oberstdorfis võetud proov osutus positiivseks.

Poola portaal sport.pl kirjutab, et Muranka teeb esmaspäeval kordustesti. Kui ka see osutub positiivseks, jäävad nii Muranka kui tema toakaaslane Andrzej Stekala karantiini, kuid Saksamaa terviseametil on õigus võistluselt eemale jätta kogu Poola koondis eesotsas tippude Piotr Zyla ja Kamil Stochiga.

Nelja hüppemäe turnee toimub 29. detsembrist 6. jaanuarini. Esmalt võisteldakse teisipäeval Oberstdorfis, seejärel uue aasta esimesel päeval Garmisch-Partenkirchenis.