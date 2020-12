Eesti karikafinaalis kohtuvad 12. korda Serviti ja Kehra

Tapa spordihoone akende taga valendasid lumised puuladvad, aga seespool köeti ruum kuumaks. Kaalul oli palju ning ainuüksi avapoolajal nähti kaheksat eemaldamist ja üht punast kaarti. Väravaid tuli algul visalt, ent kuigi kaitses tegutseti tõhusalt, ei lubanud lauakohtunikel numbreid tabloole lisada peamiselt Mikola Naumi ja Viktor Nikolajevi tõrjetöö.

Kehra sai esmakordselt juhtima kaheksandal minutil, kui Vladislav Naumenko 3:2 tegi. Üheksa minutit hiljem tuli David Mamporia viskest 8:5, kuid Tapat hoidis mängus Vahur Oolupi täpne pommitamine. Väravaid hakkaski sadama mõlemale poole – esimese 20 minutiga viskasid kaks tiimi 15 väravat, järgmise kümnega 17.

Sergio-Silver Kreegimaa kaks tabamust viisid Kehra 24. minutil juhtima 12:8, kuid nende vahele mahtus valgevenelasest joonemängija Anton Borovski punane kaart. Tapa võttis järele ning 16-aastane Marcus Rättel vähendas kiirrünnakul kaotusseisu minimaalseks, 13:14. Vaheajapausile mindi siiski kehralaste 17:15 juhtimisel.

Kompromissitus heitluses alustas Kehra teist pooltundi paremini ning juba avapoolajal võimsas viskehoos olnud Dmõtro Jankovski viis külalised 21:16 ette. Tapa võitles, vähendas paaril korral vahe kolmele väravale, ent lähemale ei saanud. Kehra suurim edu saabus 53. minutil, kui vigastusest paranenud Janar Mägi viskest 30:23 tuli.

Lõpuvile kõlades edenes Kehra klubiajaloo 18. karikafinaali paremusega 35:29, tapalased peavad esimest karikavõidupüüdmist 2021. aastal uuesti üritama. Üleplatsimehena jäi Jankovski arvele 12 väravat, Mamporia lisas viis. Tapal tabas Oolup üheksa, Marten Saar seitse ja Rail Ageni viis korda.

"Tapal on alati raske. Mikola Naum oli kodutöö hästi teinud ja tõrjus suurepäraselt. Tapa võitles südikalt, aga kuigi kohtumine oli pingeline, siis kontrollisime enamiku ajast. Põlvas teisipäeva õhtul saab veelgi keerulisem olema, kuid lähme võitlema. Pole ammu trofeesid võitnud, kindlasti on see lisamotivaatoriks," hindas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Olles kaks eelmist vastasseisu meistriliigas võitnud keskmiselt 18 väravaga, omas Serviti peatreener Kalmer Musting luksust anda puhkust mõnele kogenud mängumehele. Samas olid vigastuspausilt tagasi väravavaht Jürgen Lepasson ja esmakordselt sel hooajal platsile jooksnud Raiko Rudissaar.

Raasiku/Mistra läks küll Martin Kalveti väravast juhtima, ent peagi kontrollis kohtumist Serviti. Andris Celminš viis kodumeeskonna 9:4 ette, aga kaugemale eest külalised vastaseid ei lubanud ning puhkepausile mindi Serviti 14:9 eduseisul. Teisel poolajal lükkasid võõrustajad sisse järgmise käigu, tegid kuue minutiga 6:1 spurdi ja juhtisid 20:10.

Serviti võitis lõpuks 29:16 ja pääses 21. korda karikafinaali. Koguni 13 põlvalast said käe valgeks, neist Mathias Rebane viis ning Celminš, Rudissaar, Otto Karl Kont, Ülljo Pihus ja Anatoli Tšezlov kolm korda. Pronksimänguks valmistuvate raasikulaste ridades olid täpsemad Taavi Tibar nelja ning Marko Slastinovski ja Martin Nerut kolme väravaga.

"Minu silmis kohtuvad finaalis esimese poolaasta kaks tugevamat meeskonda, ehkki liigatabelis on Viljandi Kehrast eespool. Tuleb kindlasti huvitav etendus ja publikuta pole kodusaalil ka nii suurt eelist. Võrdsed vastased, eks saab näha, kumbal on parem päev," vaatas Musting teisipäevase finaali suunas.

Ehkki Servitil on Kehra ees karikavõitude arvestuses 13:10 edu, kohtutakse omavahel karikavõistluste otsustavas mängus 12. korda. Nendes kohtumistes on kehralased seni 6:5 peal. Viimati olid kaks Eesti edukamat meeskonda karikafinaalis vastamisi neli aastat tagasi. Toona tõstis trofee Põlvas pea kohale Serviti, alistades põlise konkurendi 32:30.