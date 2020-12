Esialgu andis Barcelona teada Messi puudumisest mängust Eibariga, aga ei täpsustanud põhjust, mistõttu võis oletada, et korduvalt maailma parimaks jalgpalluriks valitud mängija saab klubilt lihtsalt lisapuhkuse.

Barcelona on pidanud sel hooajal kõigi sarjade peale 20 mängu, millest Messi on 17 puhul kuulunud algkoosseisu. Ta on küll kümne tabamusega klubi suurim väravakütt, aga sellegipoolest on väravaid ja resultatiivseid söötu arvestades tegemist tema viimase 13 hooaja kehvima algusega.

Suvel soovis Messi Barcelonast lahkuda ja kuigi lõpuks otsustati ka lepingu viimane aasta täita ning tänavune hooaeg pole kulgenud just kergelt ei mängija ega ka klubi jaoks, siis eelmisel nädalal andis argentiinlane teada, et on Barcelonas õnnelik ja soovib meeskonda võitluses erinevate tiitlite nimel aidata.