Hollandi koondise väravavaht pikendas Inglismaa esiliigaklubiga lepingut

Krul liitus Norwichiga 2018. aastal ning on pidanud klubi eest kõikide sarjade peale 97 mängu, kirjutab Soccernet.ee.

"Mul on olnud selles klubis hämmastavad kaks ja pool aastat, nii et mul on hea meel lisada sellele veel kolm ja pool aastat," kommenteeris Krul Norwichi kodulehele.

Peatreener Daniel Farke lisas: "Meie jaoks on fantastiline omada Timi kvaliteedi ja isiksusega mängijat. Ta on selles liigas ülekaalukalt parim väravavaht ja oli muljetavaldav ka Premier League'is."