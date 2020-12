Tippülikooli korvpallitiim tõmbas nelja mängu järel hooajale joone alla

Duke'i korvpallinaised on sel hooajal võitnud kolm mängu ja kaotanud ühe, kuid on kahe võistkonnaliikme positiivse koroonaproovi tõttu olnud kümme päeva treeningutest eemal. Edasi lükati mängud Miami, North Carolina State'i ning UNC Wilmingtoni vastu, reedel teatas ülikool, et koroonaviiruse levikust tuleneva ohu tõttu jäetakse hooaeg sootuks pooleli.

"Duke'i naiskonna korvpallurid on ohutusküsimustele viidates langetanud raske otsuse hooaeg lõpetada," teatas ülikooli avalike suhete osakonna asepresident Michael Shoenfeld. "Toetame nende valikut, nagu oleme sellel enneolematul ajal toetanud kõigi Duke'i ülikoolisportlaste langetatud otsuseid."

Kui Duke'i meeskond on viiel korral kroonitud NCAA meistriks, pole Põhja-Carolinas asuva ülikooli naiskonda selline edu saatnud. Sellele vaatamata on kahel korral mängitud NCAA finaalis, 11 korral on jõutud kaheksa parema sekka.

Juulis palgatud naiskonna peatreener Kara Lawson sõnas juba detsembri alguses, et ei leia praeguses olukorras mängimiseks põhjust, sama on öelnud meeskonna kuulus juhendaja Mike Krzyzewski.

"Inimesed räägivad, et järgmised kuus nädalat on kõige keerulisemad," sõnas Krzyzewski paar nädalat tagasi. "Minu jaoks on see juba praegu päris halb. Kuu lõpuks on tehtud 20 miljonit vaktsiinisüsti, jaanuari lõpuks või veebruariks veel sada miljonit. Äkki peaksime sellele mõtlema ja ootama?"