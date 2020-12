Kohtunikku rünnanud Venemaa jalgpallur mõisteti ühiskondlikult kasulikule tööle

39-aastane Širokov osales augustis amatööride turniiril ja vihastas, kui kohtunik Nikita Dantšenkov keeldus talle tehtud vea eest penaltit määrama. Dantšenkov näitas seepeale Širokovile ebasportliku käitumise eest punast kaarti, kuid siis kees jalgpallur üle ja ründas kohtunikku – Širokov lõi teda rusikaga näkku ja kui Dantšenkov kukkus, lõi Širokov teda jalaga vastu pead. Kogu rünnak jäi ka videole.

Rahvuskoondises 57 kohtumist pidanud, aga 2016. aastal profikarjääri lõpetanud Širokov avaldas pärast juhtunut Instagramis ka avaliku vabanduse. "Olen teadlik, et pelgalt see, et mulle ei antud penaltit ja näidati punast kaarti, pole põhjus enda rusikaid kasutada," kirjutas suurema osa enda karjäärist Peterburi Zeniidi ridadesse kuulunud Širokov.

Lisaks ühiskondlikult kasulikule tööle peab Širokov kannatanule moraalse kahju eest maksma 100 000 rubla (veidi üle 1100 euro).