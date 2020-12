22-aastasest prantslasest saab Sunderlandi jalgpalliklubi omanik

Kui Inglise liiga (EFL) kiidab ülevõtmise heaks, peaks 22-aastasest prantslasest saama uue aasta esimesel päevadel Sunderlandi juhatuse esimees, vahendab BBC.

Senine esimees Donald pani ameti maha juulikuus, talle kuulub 74 protsenti klubi osakutest.

"Pole mingi saladus, et olen juba mõnda aega otsinud õiget inimest, kes Sunderlandi edasi viiks. Viimase aasta jooksul on olnud päris palju huvilisi, kes on tahtnud klubi üle võtta," ütles Donald klubi kodulehel avaldatud teate vahendusel. "Kuigi mõned neist pakkusid mulle rohkem raha, tundus mulle, et nad ei paku väga palju klubile ega kogukonnale. Aga juba esimesest kohtumisest Kyrili, tema perekonna ja nõuandjatega avaldas mulle muljet nende teadmistepagas ja asjadest arusaamine, kuna nad on varem omanud klubisid Belgias ja Prantsusmaal. Usun, et see kogemus koos hea plaaniga annab klubile võimaluse edasi areneda."

Louis-Dreyfusi isa Robert Louis-Dreyfus on endine Marseille' klubi omanik. Kui tehing läbi läheb, saa Kyril Louis-Dreyfusist noorim juhatuse esimees Inglismaa jalgpallis. "Ootame esmalt EFL-i heakskiidu ära," ütles Louis-Dreyfus. "Sellest hoolimata tahan rõhutada, milline au oleks olla seotud sellise ajaloolise klubiga. Kui kõik õnnestub, usun siiralt, et võime Sunderlandi viia tagasi kõrgliigasse. Ma ei jõua ära oodata, millal saan tööga alustada."