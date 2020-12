Vastuoluline venelane saab siiski Haasis F1 karjääri alustada

21-aastane Mazepin on lühikese karjääri jooksul negatiivselt silma paistnud mitmel korral.

2016. aastal vihastas toona vormel-3 sarjas sõitnud venelane talle Hungaroringi etapi vabatreeningul ette sõitnud Cllum Ilotti peale ja lõi teda hiljem kaks korda rusikaga näkku, sotsiaalmeedias on Mazepin jaapanlasest sõitjast Yuki Tsunodast, britist George Russellist ja koroonaviirusest rääkides kõikunud hea maitse piiril.

Detsembri alguses tuli avalikuks, et venelane on sotsiaalmeedias ühele naisfännile alastipiltide eest pakkunud vastu võistluspileteid, kaks nädalat tagasi postitas ta endast video krabamas autos tema kõrval istunud naise ülakeha.

Pärast viimast intsidenti lubas Haas Mazepini suhtes algatada sisejuurdluse ja venelane postitas ise vabanduse, kuid kustutas selle hiljem oma kontolt. Ka see teenis mootorispordimaailmas laialdaselt kriitikat.

Kolmapäeval teatas Haas, et 2021. aastal sõidavad tiimi eest juba varem välja kuulutatud sõitjad ehk Mazepin ja Mick Schumacher. "Oleme intsidendiga tegelenud tiimisiseselt ja ei lisa enam kommentaare," sõnas USA võistkond.

Mazepini isa Dmitri lõi 2007. aastal keemiatööstuse Uralchem ja tema varanduse väärtuseks on hinnatud üle seitsme miljardi dollari.

Haas acting like the Mazepin situation is now over. Fans will still bombard them with #WeSayNoToMazepin on every single post. Sponsors will get so much negative press, the team won't be able to post anything on social media. Then what happens when the fans are back at races... — Tom Bellingham (@TommyWTF1) December 23, 2020

Interviewing Nikita Mazepin on signing for Haas I asked what kind of driver F1 was getting. He said one of his attributes was that he'd always do whatever he could, right up to the limit of the rules.



Whatever he could get away with, in other words. — Will Buxton (@wbuxtonofficial) December 23, 2020