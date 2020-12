Keskkonnakaitsjad sodisid Ineose rattameeskonna sõidukeid

Tegu on nimetatud ökoterrorismiks. Het Nieuwsbladi teatel pole teada, kas neli vahi alla võetud inimest kuulub ka mõne rühmituse ridadesse. Igatahes õnnestus neil täis sodida kuus rattameeskonna sõidukit ja näiteks bussi küljele kirjutati "Ineos langeb". Het Nieuwsblad spekuleeris, et nelik väljendas enda teoga pahameelt selle vastu, et Ineos ehitab Antwerpenisse uut kemikaalide tehast, kus hakatakse tootma vastupidavat plastikut.

In Deinze werden voertuigen van de wielerploeg van Ineos gisteren beklad met @IneosWillFall spreuken. Dit heeft niets meer met democratisch burgerprotest te maken, maar glijdt af nr puur ecoterrorisme! Het gedweep met dergelijke marginale figuren / bewegingen mag dan ook stoppen. pic.twitter.com/Q6WQ0exB0c — Annick De Ridder (@AnnickDeRidder) December 21, 2020

Varem kandis rattameeskond aastaid Sky nime, kuid Sky loobumise järel on 2019. aastast nende nimisponsoriks Ineos, mis on Euroopa üks suuremaid plastikutootjaid. Rattameeskond kandis algselt nime Team Ineos, kuid siis muudeti see Ineos Grenadiersiks, viidates Ineose esimehe Jim Ratcliffi loodud Ineos Automotive'i maasturile.

Ineose rattameeskonnal on varemgi keskkonnaaktivistidega kokkupuuteid olnud, näiteks mullu ähvardati Ineose tegevuse tõttu rattameeskonda Yorkshire'i tuuril rünnata, aga tegudeni õnneks ei jõutud.