Vennad Benderid lõpetavad üheskoos karjääri

Lars Bender on Leverkuseni esindanud suurema osa karjäärist ehk alates 2009. aastast ja kandnud ka kaptenipaela kuni loovutas selle käimasoleval hooajal Charles Aranguizile.

Lisaks on Lars pidanud 19 mängu Saksamaa koondises ja löönud neli väravat. Ta kuulus 2012. aastal EM-il poolfinaali jõudnud koosseisu ja võitis 2016. aastal olümpiahõbeda.

Sven Bender liitus Leverkuseniga 2017. aastal, aga veetis eelnevalt kaheksa hooaega Dortmundi Borussias, kellega teeniti kaks Bundesliga tiitlit ja jõuti Meistrite liiga finaali.

Sven on mänginud Saksamaa koondises seitse mängu ja sarnaselt vennale kuulus ka 2016. aasta Rio de Janeiro hõbedasse olümpikoondisesse.

Leverkuseni koduleheküljel avaldatud teates nentisid vennad, et viimaste aastate vigastused on toonud kaasa olukorra, kus nad leiavad, et pärast järgmist suve on neil raske samal kõrgel tasemel jätkata.

Veel enne loobumist on aga veel palju võimalik võita, sest Leverkusen hoiab kõrgliigas teist kohta - liider Müncheni Bayern jääb vaid paari punkti kaugusele - ja konkurentsis püsitakse ka Euroopa liigas.