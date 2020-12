Karikafinaali väärtuslikem mängija Hermet: meil oli kohustus tiitel võita

Finaali kõige väärtuslikuma mängija auhinna sai väljakul viibitud 16 minutiga Kalev/Cramo kasuks 14 punkti visanud Kregor Hermet.

"Kõige tähtsam oli end mängu jaoks korralikult häälestada," rääkis Hermet ERR-ile. "Kui tuled pooliku häälestusega, siis Tarva vastu kerge ei ole, eriti nende kodusaalis. Esimene veerandaeg näitas, et nad on võimelised kõike sisse viskama. Meie jaoks oli tähtis, et suudaksime oma mängu peale suruda, õnneks saime mingi hetk selle käima ja enam vankrilt maha ei kukkunud."

"Raske on ühte asja välja tuua, mis valesti läks, neid asju oli palju," tõdes üleplatsimehena Tarva kasuks 20 punkti visanud Egert Haller. "Cramol on raskekahurväge natuke rohkem. Teist päeva järjest mängida - võib-olla väsisime ära, aga kui Kalev/Cramo täielikult lati alt läbi ei jookse, siis see jõudude vahekord ongi praegu selline."

"Tiitel on tiitel, meil oli kohustus see ära võtta. Selles mõttes on natuke teistsugune, ei olnud seda atmosfääri, mis siin kunagi on olnud, aga midagi ei ole teha. Mul on väga hea meel, et suutsime selle võita," lisas Hermet.

"Kindlasti on teine koht meie jaoks magus. Eks ikka on kehv pea 40 punktiga kaotada, aga arvan, et riietusruumis rahuneme natuke maha ja teine koht on meile magus. Saab rahul olla, natuke kuttidega tähistada. Lõpuks võivad mängijad, fännid ja treenerid tulemusega ikkagi rahul olla," võttis Haller Tarva emotsioonid kokku.