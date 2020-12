Drell pääses platsile, Pesaro teenis magusa võidu

Eelmises kolmes mängus pingile jäänud Drell teenis seekord 12 minutit ja viskas selle ajaga neli punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/2), võttis ühe lauapalli ja tegi kolm viga.

Pesaro parim oli 17 punkti kogunud argentiinlane Carlos Delfino. Kaotajate parim oli 12 silmaga Derek Willis.

Pesaro on nii võitnud kui ka kaotanud viis kohtumist. Brindisi on üheksa võidu ja kahe kaotusega teine, kusjuures eelmine allajäämine pärineb septembrist. Kodus on tegemist hooaja esimese kaotusega.