Jaanimaa meeskond viigistas Venemaa parima käsipalliklubiga

Jaanimaa viskas koduklubi kasuks neli väravat, CSKA resultatiivseim oli kaheksa tabamusega Oleg Astrašapkin. Kodumeeskonna parim oli kuus väravat visanud Dmitri Kisseljov.

Liigatabelis on Tšehhovi ja Moskva klubid kahel kõrgemal kohal: 15 mängust on neil kogutud vastavalt 28 ja 24 punkti. Sarnaselt CSKA-le on 24 punkti küll ka Sankt-Peterburgil, kel üks kohtumine veel varuks.

Tšehhovskije Medvedi on Venemaa käsipalli selle sajandi valitseja, sest alates hooajast 2001/2002 on 19 korda järjest tuldud Venemaa meistriks. Neli eelmist omavahelist kohtumist Medvedi ja CSKA vahel lõppesis Medvedi kasuks.