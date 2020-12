110 m tõkkejooks

110 m tõkkejooksus sai Tšernjavski omas jooksus ajaga 14,55 esimese koha. Tegemist olnuks Tšernjavski isikliku rekordiga, kuid et puhus 2,2 m/s taganttuul, siis ametlikult tippmark lugemisele ei läinud.

Risto Lillemets sai tõkkejooksus kirja aja 14,70, millega oli omas jooksus viies. Kiireimat jalga näitas kümnevõistluse maailmarekordiomanik Kevin Mayer ajaga 13,54.

Tšernjavski on kuue alaga kogunud 4948 punkti ja jätkab neljandana, Lillemets on 4913 silmaga kuues. Tšernjavski saldo rekordiseeriaga on -80 ja Lillemetsal -106.

Kettaheide

Kettaheites sai Tšernjavski enda parimaks osutunud kolmandal katsel kirja 48.15 meetri pikkuse heite, mis andis talle kolmanda koha. Lillemets kahel heitel tulemust kirja ei saanud, ainsal lugemisele läinud katsel heitas ta ketast 40.98 meetrit.

Seitsme ala järel tõusis Tšernjavski 5780 punktiga kolmandaks (rekordiseeriaga võrreldes -39), Lillemets jätkab 5597 silmaga kuuendal kohal (-218).