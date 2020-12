Maailmarekordiomanik Mayer võitis võistluse ülikindlalt 8552 punktiga ja kerkis ühtlasi esikohale ka maailma hooaja edetabelis.

Ta jooksis sada meetrit 10,68-ga, hüppas kaugust 7.40, tõukas kuuli 16.20, hüppas kõrgust 1.97, jooksis 400 meetrit 48,87-ga, jooksis 110 meetrit tõkkeid 13,54, heitis ketast 50.32, hüppas teivast 4.65, viskas oda 67.66 ja jooksis 1500 meetrit 4.47,74-ga.

Sel hooajal korra juba 8000 meetrit täis saanud Tšernjavski oli 8030 punktiga teine. Tema üksikalade tulemused olid 11,15 - 7.33 - 14.96 - 1.88 - 49,46 - 14,55 - 48.15 - 4.75 - 57.70 - 4.34,94. Suvel Rakveres püstitatud isiklikust rekordist jäi vajaka 56 silma.

Lillemetsal jäi märgiline piir napilt alistamata - 7993 punkti tõid järgnevad üksikalade tulemused: 10,97 - 7.15 - 14.01 - 2.00 - 50,81 - 14,70 - 40.98 - 4.85 - 65.36 - 4.35,06. Augustis oli Lillemets Kadriorus teinud isiklikuks rekordiks 8133 punkti.

Esikolmikukohad Reunionis ei olnud eestlastel väga kindlad, sest 8000 punktile jõudsid lähedale ka prantslased Axel Hubert (7980) ja Makenson Gletty (7978).

110 m tõkkejooks

110 m tõkkejooksus sai Tšernjavski omas jooksus ajaga 14,55 esimese koha. Tegemist olnuks Tšernjavski isikliku rekordiga, kuid et puhus 2,2 m/s taganttuul, siis ametlikult tippmark lugemisele ei läinud.

Risto Lillemets sai tõkkejooksus kirja aja 14,70, millega oli omas jooksus viies. Kiireimat jalga näitas kümnevõistluse maailmarekordiomanik Kevin Mayer ajaga 13,54.

Tšernjavski on kuue alaga kogunud 4948 punkti ja jätkab neljandana, Lillemets on 4913 silmaga kuues. Tšernjavski saldo rekordiseeriaga on -80 ja Lillemetsal -106.

Kettaheide

Kettaheites sai Tšernjavski enda parimaks osutunud kolmandal katsel kirja 48.15 meetri pikkuse heite, mis andis talle kolmanda koha. Lillemets kahel heitel tulemust kirja ei saanud, ainsal lugemisele läinud katsel heitas ta ketast 40.98 meetrit.

Seitsme ala järel tõusis Tšernjavski 5780 punktiga kolmandaks (rekordiseeriaga võrreldes -39), Lillemets jätkab 5597 silmaga kuuendal kohal (-218).



Teivashüpe

Lillemets ületas kõrguse 4.85 ja Tšernjavski jäi pidama 4.75 peal. Lillemetsaga sama kõrgele jaksas hüpata belglane Benjamin Hougardy, teised piirdusid vähemega. Liider Mayerile jäi kirja 4.65.

Kaheksa ala järel tõusis Tšernjavski 6614 punktiga teisele kohale, liider Mayer jääb küll juba 452 punkti kaugusele. Lillemets tõusis ühe koha võrra viiendaks (6462).

Odavise:

Alavõidu teenis üldliider Mayer (67.66), kuid paremuselt teise viske sooritas Lillemets (65.36). Tšernjavski sai kirja 57.70.

Enne viimast ala langes Tšernjavski 7317 punktiga neljandale kohale, Lillemets jätkas 7281 punktiga viiendal kohal. Esikolmiku moodustasid prantslased Mayer (7920), Makenson Gletty (7329) ja Axel Hubet (7325).

1500 m

Kümnevõistluse viimasel alal oli omast klassist prantslane Gael Querin (4.21,03), kuid järgnevalt finišeeris üsna tihedalt kolmik Hougardy (4.32,14), Tšernjavski (4.34,94) ja Lillemets (4.35,06). Mayer oli päral seitsmendana (4.47,74).

Kokkuvõttes võitis võistluse 8552 punkti ehk maailma hooaja tippmargiga Mayer. Tšernjavski tuli 8030 punktiga teiseks ja Lillemets 7993 punktiga kolmandaks.