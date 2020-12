IBU tegi uue aasta esimese MK-etapi osas muudatuse

Naiste 7,5 km sprindisõit pidanuks algse plaani kohaselt peetama 7. jaanuaril, ent on nüüd kavas 8. jaanuaril enne meeste 10 km sprinti. IBU sõnul võimaldab muudatus kinni pidada Saksamaa terviseameti ja Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu kehtestatud nõuetest.

Saksamaal Oberhofis peetakse kaks järjestikust MK-etappi. Esimene etapp toimub uue plaani kohaselt 8.–10. jaanuaril, järgnev teine etapp 13.–17. jaanuaril.

The International Biathlon Union has decided to change the competition schedule for the first BMW IBU World Cup Biathlon in 2021 in Oberhof, Germany. Both sprint competitions for women and men are now scheduled for Friday, 8 January 2021. (1/2) pic.twitter.com/a8ixbYssYo