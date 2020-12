Petter Solbergi talendikas poeg liitus Hyundai meeskonnaga

Meeskonna teatel sõidavad noored mehed esmalt Hyundai i20R5-ga ja poole hooaja pealt saavad endale uhiuued Hyundai i20 N Rally2 autod.

2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi 19-aastane poeg Oliver alustas võidusõidukarjääri krosskartides ja on võistelnud ka rallikrossis, kuid juba 15-aastasest saadik on ta peamiselt keskendunud rallile. 2019. aastal hakkas ta sõitma R5 autoga ja tuli siis Läti-Eesti meistrivõistlustel esimeseks. Enda WRC-debüüdi tegi ta sama aasta Walesi rallil, sel aastal sai ta Rally Estonial enda esimese võidu WRC3 klassis. Lisaks tuli Oliver Solberg ERC1 juunioride arvestuses Euroopa meistriks.

"Minu jaoks on suurepärane võimalus Hyundaiga liituda," rõõmustas tiimiga kaheaastase lepingu sõlminud Oliver Solberg, kes võistleb enda ema kodumaa Rootsi lipu all. "Tiimi viimaste hooaegade saavutused räägivad enda eest. See on fantastiline, et saan selliste meestega koos töötada ja neilt õppida. Loodetavasti avab see koostöö minu jaoks tulevikus veelgi rohkem võimalusi."

Oliver ja Petter Solberg. Autor/allikas: PSRX VW / Tony Welam, McKlein

Norralane Veiby sõitis juba sel hooajal Hyundai ridades, tehes kaasa seitsmest etapist viiel, Rootsi rallil jõudis ta esimest korda WRC2 arvestuses pjedestaalile. Ta on WRC2 arvestuses võistelnud alates 2016. aastast, tänavu oli ta hooaja kokkuvõttes neljas.