Ratastoolikurlingu segapaarismäng lisati paraolümpiamängude programmi

Rahvusvaheline Paralümpiakomitee kinnitas 16.detsembril, et uute heaks kiidetud medalialade seas on Milano Cortina 2026. aasta paraolümpiamängude programmis ratastoolikurlingu segapaarismäng.

See kinnitus tähendab, et kaks ratastoolikurlingu turniiri – segavõistkondade ja segapaaride turniirid – on nüüd osa 2026. aasta paraolümpia talveprogrammist.

Uue kurlingudistsipliini kinnituse suhtes kehtivad siiski järgmised tingimused: võistkondi vähendatakse segavõistkondade turniiril 12-lt 10-le ja segapaarismänguturniirile kaasatakse mitte rohkem kui kaheksa paari. Kokku suureneb kurlingumängijate arv taliparaolümpiamängudel kuue sportlase võrra.

Lõpliku kinnituse kõigi medalialade ja sportlaste kvootide kohta teeb Rahvusvahelise Paralümpiakomitee juhatus 2022. aasta lõpus või 2023. aasta esimeses kvartalis.

"Meil on väga hea meel, et Milano Cortina 2026 paraolümpia talimängude programmi lisatakse kaks ratastoolikurlingu ala. Ei ole üllatav, et rahvusvaheline paralümpiakomitee võttis vastu otsuse vähendada võistkondade arvu 12-lt kümnele, võimaldades sellega uue distsipliini kaasamist ja üldise kvoodi suurendamist veel kuue sportlase võrra," ütles Maailma Curlingu Föderatsiooni president Kate Caithness. "Oleme kindlad, et see uus distsipliin kiirendab lähiaastatel ratastoolikurlingu nähtavust ja kasvu. See on oluline samm meie spordiala tutvustamisel ja selle kättesaadavamaks muutmisel kõigile inimestele kogu maailmas."

"On rõõmustav, et taliparaolümpiamängude programmi lisandub üks ratastoolikurlingu ala," kommenteeris uudist Eesti Paralümpiakomitee peasekretär Signe Falkenberg. "Samas on aga kahetsusväärne, kui vähendatakse võistkondade arvu jälle tagasi kümne peale. Teisest küljest jällegi segapaaride kaasamine annab võimalusi väikeriikidele, kelle ratastoolikurlingu mängijate arv on väike."

Ratastoolikurlingu segapaaride maailmameistrivõistlus pidi toimuma algselt Soomes Lohjal jaanuaris 2021. Praegu on see meistrivõistlus COVID-19-ga seotud probleemide tõttu ära jäetud ja uut toimumisaega planeeritakse 2021. aasta lõpus.

Eestis mängitakse ratastoolikurlingut alates 2015. aastast Tondiraba jäähallis. Eesti ratastoolikurlingu võistkond on praegu Pekingi taliparaolümpiamängude edetabelis 11. kohal, kuhu jõuti 2019. aasta MM-i 8. koha ja 2020. aasta MM-i 10. kohaga. Pekingi 2022. aasta taliparaolümpiamängude segavõistkondade turniirile pääseb 12 võistkonda.