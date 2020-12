West Brom nimetas peatreeneriks kogenud Allardyce'i

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas eelviimasel kohal olev West Bromwich Albion kinnitas kolmapäeval, et klubi uueks peatreeneriks saab Sam Allardyce.

West Bromi seniseks peatreeneriks oli 2019. aasta juunis ametisse nimetatud Slaven Bilic. Horvaat juhtis meeskonna eelmisel hooajal esiliigast kõrgliigasse, kuid ei saanud suvel meeskonda piisavalt täiendada ja klubi kogus tema käe all Premier League'i esimese 13 vooruga seitse punkti. Kolmapäeva pärast lõunal teatas West Brom, et on Biliciga lepingu lõpetanud.

66-aastane Allardyce on Inglismaa kõrgliigas varem juhendanud Boltonit, Newcastle'it, Blackburni, West Hami, Sunderlandi, Crystal Palace'it ja Evertoni, kokku on ta Premier League'is ametis olnud 512 kohtumise ajal. Allardyce