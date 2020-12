Veel ühelt klubilt pakkumise saanud Kožuhhovski jätkab Kuressaares

FC Kuressaare juhtkonna, mängijate ja fännide usalduse võitnud peatreener Roman Kožuhhovski jätkab esindusmeeskonna eesotsas ja uute eesmärkide suunas liikumist, kirjutas klubi sotsiaalmeedias.

FC Kuressaare president Priit Penu ütles, et kokkulepped on olemas ja jäänud on vaid täpsustada detailid. "Kuigi sportlikud tulemused oleks võinud olla paremad, tundus, et tema ja meeskonna vaheline keemia toimis väga hästi, üldine õhkkond ja töökeskkond oli väga hea ning võtame tänavust kui vundamendi ladumist," märkis Penu.

"Kindlasti peab Roman jätkama," lausus meeskonna kapten Märten Pajunurm. "Meeskonna ja peatreeneri vahel tekkis väga usalduslik suhe ja ma arvan, et ei ole ühtegi mängijat, kes arvaks, et Roman ei peaks peatreeneriks jääma."

Juba ühelt Premium liiga klubilt pakkumise saanud Kožuhhovski ütles, et töötas kogu hooaja ausalt ja pühendumusega klubile, et saada hooajal korralik tulemus. "Olen kindel, et saame veelgi paremini ja olen valmis selle nimel töötama, et järgmisel aastal saavutada maksimaalne tulemus," lausus ta.

"Olen teinud hooaja analüüsi ja räägin selle klubi juhtkonnaga läbi. Alati on, kus asju parandada ja järgmine samm teha. Kindlasti on vaja koosseis veelgi sügavamaks teha, sest praegu on selline keeruline aeg, kus mängijad võivad erinevatel põhjustel välja langeda," selgitas Kuressaare peatreener.