Kalev/Cramo täiendas ridu endise Serbia noortekoondislasega

25-aastane ja 193 cm pikkune Djukanovic mängis eelmisel hooajal Hispaania esiliigas Tau Castello meeskonnas, kus tema keskmised näitajad mängu kohta olid 13 punkti, 1,4 lauapalli ja 2,4 resultatiivset söötu, vahendab Kalev/Cramo koduleht. Tema visketabavus oli 45,3 protsenti, sealhulgas kaugvisetel 34 protsenti. Vabaviskeid tabas Djukanovic 84,2-protsendilise täpsusega.

Serblasel on varasemast karjäärist olemas ka kokkupuude praeguse Kalev/Cramo mängumehe Kregor Hermetiga, kellega mängiti ühel hooajal koos Hispaania esiliigas Forca Lleidas.

2012. aastal kuulus Djukanovic U-18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud Serbia noortekoondisesse. Profikarjääri alustas mees aastal 2013 Serbia suurklubi Belgradi Crvena zvezda hingekirjas.

Meest on iseloomustatud kui puhast viskajat, kellel on tehniliselt väga hea ja kiire viskeliigutus ning kes suudab tabada nii kaugelt vabaks jäädes kui ka luua endale ise viskevõimalusi. Samuti on ära märgitud Djukanovici head füüsilist vastupidavust, tugevat tööeetikat ning valmisolekut mängu otsustavatel hetkedel oma parimat taset näidata.