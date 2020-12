TÄNA OTSE | Kas prantslased jätkavad Hochfilzeni sprindis võimsalt?

Laskesuusatamise MK-hooaeg jätkub taas Austrias Hochfilzenis, kui neljapäeval on kavas meeste 10 km sprint. ETV2 otseülekanne algab kell 15, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.

Teist Hochfilzeni sprinti alustab MK-sarja üldliidrina suursoosik Johannes Thingnes Bö, aga vaatamata karjääri lõpetanud Martin Fourcade'i puudumisele ei tule talle midagi kergelt kätte. Eelmisel hooajal võitis Bö kuuest esimesest MK-sõidust neli, sel hooajal on ta võidutsenud vaid ühe korra ja edu lähima jälitaja Sebastian Samuelssoni ees on 50 silma.

Rootslasele hingab kuklasse Fourcade'i lõpetamise järel Prantsusmaa esinumbri kohta ihkav Quentin Fillon Maillet, kes oli kahes eelmisel nädalal toimunud Hochfilzeni sõidus hiilgavas hoos ning on käesoleval hooajal lasknud koguni 93-protsendilise täpsusega.

Lisaks Fillon Maillet' võidule ja teisele kohale näitasid head minekut teisedki Prantsusmaa laskesuusatajad, kui Fabien Claude saavutas sprindis kolmanda ning Emilien Jacquelin jälitussõidus teise koha. Nõnda võtsid prantslased eelmisel nädalal kuuest võimalikust individuaalsest pjedestaalikohast neli.

Eestlasi on stardinimekirjas kolm. Kalev Ermits läheb rajale numbri all kaheksa, Raido Ränkel on 57., Kristo Siimer 102.