Johaugi juhtumi patuoinas lõpetas vaikimise: isegi kogenud inimesed eksivad

2016. aasta septembris andis Johaug positiivse dopinguproovi. Tuvastati anaboolne steroid klostebool ja pärast uurimist selgust, et ainet sisaldas huulepalsam, mida sportlane päikesepõletuse vastu kasutas.

Ravimit oli Johaugile soovitanud doktor Bendiksen, kes oma sõnul ei märganud viidet dopinguainele. Pärast juhtumit loobus ta Norra koondise arsti ametikohast ja tõmbus avalikkuse eest varju. Johaug aga sai lõpuks 18 kuud pika võistluskeelu ja pidi seetõttu loobuma 2018. aasta PyeongChangi olümpiamängudest.

"Ma taipasin kohe, et olin teinud vea. See oli täiesti kohutav ja ebareaalne. Oli tunne, et selline asi ei juhtu minuga, aga sain aru, et juhtub ikka küll," meenutas Bendiksen nelja aasta taguseid sündmusi.

Juhtumis süüdlaseks jäänud Bendiksen osales koos Johaugiga 13. oktoobril 2016 antud suurel pressikonverentsil ja oma sõnul polnud ta järgnevaks valmis. Intervjuus arstide liidu ajakirjale sõnas norralane, et teda tabasid paanikahood ja ta sulgus oma Hamari majja.

Praeguseks 66-aastase Bendikseni sõnul oli meedia huvi ja surve nii suur, et raske oli kodunt väljas olla ja samal ajal mitte pidevalt selja taha vaadata. Alguses käis Bendiksen koos abikaasaga õues üksnes pimedas.

"Paljud võtsid ühendust, nii raskel ajal kui ka hiljem. Ja siis olid mõned, kelle puhul arvasid, et nad kontakteeruvad, aga nad ei teinud seda," rääkis Bendiksen ligimeste kohta. "Ma arvan, et see tegi haigelt. Aga nii need asjad mõnedes elusitatsioonides on, see tekitab veelahkmeid. Sain selle kohta selge kinnituse."

Bendiksen põhjendas saatuslikku valeotsust suure töökoormusega. "Mul oli äärmiselt pingeline tööperiood, kus minult nõuti väga palju. Lisaks veel haigus perekonnas, mis võttis palju tähelepanu," selgitas arst. "Seda kõike oli lihtsalt liiga palju. Mõned häirekellad, mis üldjuhul hakkaks tööle, vaikisid."

Arsti sõnul ei oska ta kedagi välja tuua, kes sellistes tingimustes paremini toiminuks. "See näitab minu jaoks olulist võtmekohta: isegi kogenud inimesed teevad vigu. Me ei tohi lasta sel kunagi ununeda."

Kui Johaugile määrati poolteist aastat pikk võistluskeeld, sest Norra antidoping otsustas Bendikseni mitte süüdistada, sest arst ei tegutsenud meelega.