Eesti jalgpallur pääses Bulgaarias esimest korda algrivistusse

Detsembri saabudes on Eesti jalgpalluri Mark Eduri käsi Bulgaaria kõrgliigas käinud oluliselt paremini kui varem. Teisipäeval saabus uus verstapost, kui äsja 22. sünnipäeva tähistanud noormees kuulus esmakordselt Veliko Tarnovo Etari algkoosseisu.

Enne 1. detsembrit oli Edur Etari eest platsile pääsenud vaid 62 minutiks ja kõik need saabusid karikamängus Sozopoli vastu. Detsembris sai ta esmalt kirja 19 minutit, seejärel 20 ja teisipäeval kuulus ta juba Etari algkoosseisu, kui Montanaga lepiti 0:0 viiki. 59. minutil vahetati Edur kolmanda Etari mängijana puhkama, vahendab Soccernet.ee.

11 punktist seitse on Etar teeninud viimases kolmes mängus, kui Edur platsil on käinud. Jätkuvalt ollakse küll tabelis viimasel ehk 14. kohal, ent näiteks üheksandal kohal asuv Sofia Levski on teeninud vaid neli punkti enam.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.