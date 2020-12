Tuneesias võidutsenud Tamm sihib kohta Challengeri turniiridel

Veerandfinaalis lükkas eestlane skooriga 6:1, 2:6, 6:4 auti itaallase Daniele Capecchi (ATP 609.) ja poolfinaalis alistas ta argentiinlase Matias Franco 2Descotte (ATP 569.) 7:6 (7:4), 6:2.

"Veerandfinaalis oli kõge rabedam mäng, eeldasin, et seda vastast peaksin võitma. Lõpus suutsin mängu enda kasuks kallutada. Poolfinaalis oli mul vastane, keda olin ka eelmine nädal võitnud. Sellel nädalal mängis ta paremini. Esimeses setis olin nugade peal, teine sett läks libedamalt," iseloomustas Tamm intervjuus ERR-ile turniiri käiku.

Esikohamängus sai Tamm jagu teise asetusega venelasest Artjom Dubrivnõist (ATP 443.) 4:6, 6:3, 6:3. "Finaal oli minu kõige parem mäng tervel turniiril. Esimeses setis mängis vastane mingites kohtades lihtsalt paremini, teises ja kolmandas võitlesin vajalikud punktid välja, mängisin paremini ja tuli võit," sõnas Tamm.

Tammele oli see Monastirist karjääri teine turniirivõit, seal võidutses ta sama kategooria turniiril ka mullu novembris. "Need väljakud sobivad mulle täpselt, ei ole liiga aeglased ega liiga kiired," selgitas eestlane.

"Terve turniir ei olnud mul ühtegi vastast, kes oleks minust maailma edetabelis madalamal. See on hea tunne, ei oodanud ise endalt sellist turniiri. See oli väga hea lõpp aastale. Uueks aastaks on palju motivatsiooni, saab trennides vaadata, millega tegeleda vaja."

"Tahaksin kunagi [edetabelis] Jürgen Zopi parima koha [Eesti meeste esireket kerkis 2012. aasta septembris maailma 71. tennisistiks - toim] kanti jõuda, see on mu eesmärk," lisas Tamm. "Järgmisel aastal tahaks hooaja lõpetada 500.-400. kohal kopikatega, et saaks Challengeri turniire [ATP Challenger Tour on meeste profitennise n-ö teine liiga] mängida."