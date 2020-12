Sportland Arenale paigutati uued väravad ja helisüsteem

"Uued võistlusväravad vastavad UEFA nõuetele ja need olid vajalikud, et võõrustada naiste koondise valikkohtumist. Uus helisüsteem võimaldab staadionil mänge kvaliteetsemalt läbi viia ja pakkuda eelkõige pealtvaatajatele paremat mänguelamust. Kindlasti on need uuendused vägagi tervitatavad," sõnas Lilleküla jalgpallikeskuse juhataja Targo Kaldoja.

Kaks aastat tagasi uue katte saanud Sportland Arenal on FIFA Quality Pro sertifikaat, mis on kõrgeim kunstmuruväljakutele väljastatav kvaliteeditõend. Litsents väljastatakse üheks aastaks ja selle teenimiseks peab väljak läbima erinevad testid.

Ligi 1200-kohalise tribüüniga Sportland Arenal toimub mitmeid kohaliku kõrgliiga kohtumisi. See istekohtade arv võimaldab pidada ka maavõistlusi ja noortekoondiste valikmänge.

Novembris leidis seal esmakordselt aset ka täiskasvanute valikmäng, kui Eesti naiste koondis võõrustas Türgit. Selle mängu korraldamiseks taotles jalgpalliliit UEFA-lt eriluba. Pikemas plaanis on rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks plaanis rajada Sportland Arenale 4500 istekohta, mis vastaks UEFA nõuetele ja võimaldaks seal läbi viia eurosarjade kohtumisi ja valikmänge.