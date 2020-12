Tallinna Kaleviga liitunud Ats Purje ühendab mängimise ja treeneritöö

"Olen karjääris jõudnud sellisse staadiumisse, kus tahtsin ühendada mängimise ja treeneritöö. Soomes alustasin kaks aastat tagasi KuPS-i noortetiimi juures treeneritööd ning mul on alati olnud eesmärgiks ka tulevikus seda tööd teha. Tahan mängijakarjääri jätkata nii pikalt kui tervis lubab ja meie eesmärgiks on järgmisel hooajal meeskonnaga tõusta tagasi Premium liigasse," ütles Purje Kalevi kodulehe vahendusel.

"Minul ja Ragnaril (Tallinna Kalevi president on Ragnar Klavan – toim) on väga hea meel, et meie klubi saab sellise kaliibriga inimese oma tiimi. Näeme, et Ats sobib meie klubisse ideaalselt," kommenteeris klubi spordidirektor Joel Lindpere. "Tema pikaajaline kogemus nii mängija kui ka juba treenerina saab olema meie klubi jaoks väärtuslik täiendus. Teades ja tundes Atsi, oleme kindlad, et tema isiksus on noortele suureks eeskujuks ja abiks."

Purje on Eesti koondist esindanud 69 kohtumises ning löönud 10 väravat. Viimati mängis ta Soome kõrgliigas KuPS-i ridades, kus ta veetis neli aastat ning tuli igal hooajal medalile – 2017 hõbedale, 2018 pronksile , 2019 kullale ning 2020 taaskord pronksile.