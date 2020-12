Terviserike jätab tänavusel Girol kaks etappi võitnud ratturi mitmeks kuuks pealtvaatajaks

Tavapärase tervisekontrolli käigus avastati 31-aastase Ulissil südamerütmihäired ja täiendavate uuringute järel kirjutati diagnoosiks südamelihase põletik.

"Ma ei suuda varjata oma muret ja viha," kommenteeris hooaja UCI edetabelis kaheksandana lõpetanud UAE Team Emiratesi jalgrattur. "Mul pole kunagi varem sellest märkigi olnud ja ma olen alati end hästi tundnud."

"Õnneks reageeris tiimi meditsiinipersonal kiirelt ja avastas ebakõla. Teen nüüd pausi, mille puhul loodan, et see on ajutine, ning pean silmas, et tervis on prioriteet, kuna elu ei lõppe jalgrattasõiduga."

Ulissi võitis kaks Giro etappi ka tänavu, lisaks teenis itaallane esikoha Luksemburgi velotuuril. Kolm aastat tagasi võitis ta maineka Montreali GP.