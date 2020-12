Risto Lepp eurosarjast: poisid saavad siit hindamatuid kogemusi

"Rootsi meistriliigas on 15 võistkonda ja Rootsi meistriliiga on maailmas viie-kuue parema liiga seas. [Ystad on] väga kõrge klassiga meeskond," lausus HC Tallinna peatreener Risto Lepp ETV-le. "Ma ei imestaks, kui nad see hooaeg jõuaksid Rootsi meistriliigas väga kõrgele ja eurosarjas kindlasti üks tiitlipretendente."

Avamängu Ystadile 21:30 ja teise mängu juba napilt 24:27 kaotanud HC Tallinn osales eurosarjas kolmandat aastat ning on saanud igal hooajal tutvuda erinevate käsipallikultuuridega.

"Esimesel aastal mängisime Kosovo meeskonnaga ehk Balkani stiil, 2000 inimest saalis, kõik mäss seal juures. Eelmine aasta olime kodus vastamisi leedukatega ja nüüd saime hea kogemuse Rootsi liiga tippmeeskonnaga," võrdles Lepp. "Poisid saavad siit hindamatuid kogemusi ja me kavatseme järjepidevalt eurosarjas osaleda."

Koduliigas mängivatele käsipalluritele annavad eurosarja mängud hea karastuse, sest saab võimeid võrrelda nimekate vastastega. Näiteks Ystadi ridades oli kaks kogenud olümpiahõbedat. Lisaks saab võõrsil näha ka seda, kuidas käsipalli erineva suuruse riikides ja linnades arendatakse.

"Rootsis lubatakse saali hetkel 50 inimest ja neil olid mõned omad fännid, trummimehed olemas. Selge, et me oleks tahtnud mängida täissaalile. Neil oli paar aastat tagasi vaid käsipalli jaoks ehitatud spordisaal," lausus Lepp.

"Ystadi linnas on kaks meistriliiga käsipalliklubi ja linn on 20 000 elanikuga. Suurepärane oli näha sellist spordikompleksi, kus lisaks on ka veel kolm spordigümnaasiumi klassi, kus hommikul ja õhtuti saavad 30-40 käsipallurit ennast ette valmistada, et nad kunagi ka sinna kõvasse võistkonda jõuaksid."