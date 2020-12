Tenniserahvas palub paarismängu jaoks koroonapiirangute lõdvendamist

Alates tänasest jõustuvad Covid-19 levikuga seotud piirangud, mille järgi jäävad spordiklubid küll avatuks, aga piirangute tõttu ei tohi ühel väljakul viibida rohkem kui kaks inimest.

Pöördumisele kirjutasid alla Allar Hint (Eesti Tennise liidu peasekretär), Laur Kivistik (Eesti Padeli Liidu juhatuse liige), Marek Kaleta (Tondi ja Karulaugu tennisekeskuse juhatuse liige), Margus Eek (Tondiraba Tennisekeskuse juhatuse liige), Märten Tamla (Tallinki Tennisekeskuse juhatuse liige), Fredi Vöörmann (Peetri ja Viimsi tennisekeskuse juhatuse liige) ja Rain Rõigas (Laagri tennisekeskuse juhatuse liige).

Järgnevalt pöördumine täismahus:

Seoses esmaspäevast, 14. detsembrist jõustuvate Covid-19 levikust tingitud piirangutega, mis puudutavad sporditegevust, on Eesti Tennise Liidu, Eesti Padeli Liidu ning suuremate tennisekeskuste poolt Terviseametile ettepanek:

Meil on väga hea meel, et spordiklubid jäid avatuks, kuna näeme, kui oluline on inimestel nii füüsilise kui ka vaimse heaolu jaoks spordi tegemine. Seejuures palume Terviseametil piirangute kehtestamisel silmas pidada ka spordialade iseärasusi. Saame aru, et on keeruline kehtestada kõigile võrdseid ja õiglasi piiranguid, aga leiame siiski, et reketispordialadel, eelkõige tennis, rannatennis ja padel, võiks rakendatud 1+1 reegli asemel olla lubatud 2+2 (4 mängijat väljakul) reegel.

Põhjendame:

Nimelt on täna löögi all need inimesed, kes soovivad neljakesi sporti teha (tennises on paarismängu osakaal vähemalt 50% ning rannatennist ja padelit üldiselt mängitaksegi neljakesi). Tenniseväjaku pindala on 650 m², rannatennises 256 m²ja padeliväljaku 300 m² koos väljakuid ümbritseva alaga. See tähendab piltlikult, et igal mängijal on tennises ruumi minimaalselt 150 m², padelis 75 m². Lisaks välistab võrk vastastega kokkupuute. Kõikidel väljakutel on väga kõrged laed (10-15 m) ja väljakutel on sundventilatsioon, mis tagab värske õhuvahetuse. See tähendab, et igasugune oht viiruse levikuks on minimaalne. Samuti näitavad erinevad uuringud, et reketialad on väga madala nakatumisriskiga spordialad ning tagavad inimestele aktiivse eluviisi.

Oleme valmis lisama oma poolt konkreetsed piirangud tennise- ja padelikeskustele:

1) Vältimaks, et need kaks, kes on ühel pool võrku ei puutu kokku teistega, keelustada paarilise vahetusega tennis.

2) riietusruumides kehtestada rangemad piirangud

3) treeningud/broneeringud lõpetada viis minutit varem, et tagada võimalikult väike kontakt klientide vahetusel.

Loomulikult on meie kõigi suur soov, et saaksime viirusest võimalikult kiiresti jagu. Kui lubaksime inimesed tennise- ja padeliväljakutele, saaksid nad endiselt olla kehaliselt aktiivsed ja tugevdada oma tervist ning sel moel ka viiruse vastu võidelda.

Jääme ootama Terviseameti ja Kultuuriministeeriumi tagasisidet.