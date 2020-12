Laskesuusa MK-sari: kolm paremat naist mahuvad 12 punkti sisse

Hochfilzenis jälitussõidu võitnud Röiselandil on koos 271 punkti ehk kuus enam kui valgevenelannal Dzinara Alimbekaval ja 12 rohkem kui Austriasse üldliidrina tulnud rootslannal Hanna Öbergil. Neljandal kohal olev Elvira Öberg jääb Hannast juba 51 silma kaugusele.

Meestest ei jõudnud norralane Johannes Thingnes Bö ei sprindis ega ka jälitussõidus pjedestaalile, aga püsib siiski 296 punktiga kindlalt liidrikohal. Tema edu rootslase Sebastian Samuelssoni ees on 50 punkti. Kolmas on 237 punktiga Hochfilzenis jälitssõidu võitnud prantslane Quentin Fillon Maillet.

Juba sel nädalal hakkavad paremustabelid aga muutuma, sest laskesuusatajate karavan jäi Hochfilzenisse, kus peetakse ka hooaja neljas etapp. Nii mehed kui ka naised sõivad sprinti, jälitussõitu ja hooaja esimest ühisstardiga sõitu.

Murdmaasuusatamise MK-sarjas haaras naistest liidrikoha ameeriklanna Rosie Brennan, kes võitis Davosis skandinaavlannade puudumisel nii vabatehnikasprindi kui ka 10 km eraldistardist vabatehnikasõidu.

Tal on koos 377 punkti, järgnevad venelanna Tatjana Sorina 318 ja Davosist puudunud Therese Johaug 301 punktiga. Seejuures võitis Johaug hooaja avaetapil Rukas kaks sõitu kolmest ja minituuri ka kokkuvõttes.

Meestest haaras juhtohjad venelane Aleksandr Bolšunov, kes tuli kõigepealt sprindis teiseks ja seejärel pühapäeval 15 km eraldistardist vabatehnikasõidus esimeseks. Nii on Bolšunov kogunud 437 punkti ehk lausa 141 enam kui Davosist puudunud Johannes Hosflöt Kläbo.