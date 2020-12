Patjuk soovib maratonis tiitlivõistlustele jõuda

Patjuk parandas tänavu 10 000 meetri jooksu isiklikku rekordit 44 sekundiga, poolmaratoni rekordit rohkem kui minutiga ning maratoni rekordit enam kui pooleteise minuti võrra.

"See aasta oli väga pikk ettevalmistus. Oli juba soov võistelda ja lahti joosta. Võib-olla see aitas. Tahaks joosta, jooksed ja jooksed hea kamba ja tugevate jooksjatega," lausus Patjuk ERR-ile.

"Vahepeal isegi ei oodanud, et tulevad sellised tulemused. Pikk ettevalmistusperiood ja enne poolmaratoni ei mõelnud, et saan nii kiiresti joosta. Läksin, jooksin ja tuli välja!"

Treener Harry Lembergi sõnul võinuks maraton ideaalkujul olla kolm nädalat pärast poolmaratoni MM-il. "Siis ta oli kõige paremas seisus. Kehaliselt ei olnudki asjad nii hullult kui vaimselt. Ta hakkas lihtsalt ära väsima, kuna see töö, mis ta tegi ja see aeg oli natuke liiga pikk."

"Ka Valencias võinuks aeg olla paar minutit kiirem," jätkas Lemberg. "Ta oli tiitlivõistluste jooks, kus enamik aega tuli üksinda joosta. Nagu Katja ise ütles, et jooksis poolmaratoni ära, oli üksinda, tundis et kerge väsimus ikka on. Hakkas end natuke säästma, see on nii inimlik ja tal seda maratonikogemust väga ei ole ka - see tal teine maraton. Ta näitas lõpus head sisu. Viimased seitse kilomeetrit lasi väga uljalt ja viis keskmise kilomeetriaja taas 3.37 peale."

Lembergi sõnul on Tokyo olümpianorm pisut kõva pähkel, aga pole võimatu ka mängudele jõuda. "Eile vaatasin just maailma edetabelit ja ta on seal kuskil 200. Siis võtsin nii, et iga riik saab kolm välja panna ja selle põhjal on ta kuskil 60.-70. praegu. Isegi see aeg võib Katjale tagada koha Tokyo olümpiamängudel."

Eesti meistrivõistlustel üle saja medali, sealhulgas 56 individuaalset meistritiitlit võitnud Jekaterina Patjukil võiks ka rahvusvaheliste võistluste kogemust märksa rohkem olla, kui poleks arvukaid vigastusi. Oma pika sportlaskarjääri seni parimad mälestused on tal aastast 2014.

"Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused, mis toimusid Tallinnas, kui jooksin takistusjooksus normi, parandasin 5000-s isiklikku rekordit kõvasti - see kõik tuli pärast vigastust, kus tulin tagasi veel kõvemana," meenutab Patjuk.

Tänaseni kehtiva Eesti rekordiga 3000 meetri takistusjooksus täitis Patjuk tookord Euroopa meistrivõistluste normi ning sai Zürichis Euroopa tippudega koos võistelda. Midagi sellist sooviks ta veel kogeda ka maratonijooksjana.

"Ma olin Euroopa meistrivõistlustel, sain aru, mis tunne see on, kui võistled staadionil. Tahaks nüüd maratonis proovida."