Tänavu Eesti olümpiakomitee aasta parima sportlase valikusse mahtunud veemotosportlane Jasmiin Üpraus on koroona-aastaga isegi rahul, kuna see andis võimaluse rohkem tehnilise poolega tegeleda.

Üprausi hooaeg oli küll lühike, aga tegus ja edukas ning see kajastub ka tänavuse aasta parima sportlase nimestikus, kuhu ta mahtus veemoto SKI-Ladies GP1 klassi maailma hooaja edetabeliliidrina.

"Kindlasti oli tore näha, et ikkagi antakse ka sellisel raskel aastal vastav tiitel välja," rääkis Üpraus intervjuus ERR-ile. "Ma arvan, et see on motivatsiooniks kõigile, sest tegelikult tegid kõik sportlased trenni, võistlesid võimalustel, mis neile olid antud. Samuti ka meie, ehk tore, et seda ikkagi märgatakse."

Koroonaviiruse tõttu ainsaks jäänud MM-etapil Kuveidis sai Üpraus teise koha, Euroopa meistrivõistlustelt Poolas võitis pronksi, aga võistelda sai rohkelt ka Eestis.

"Tegelikult meil ikka vedas väga hästi. Me saime võistelda terve Eesti hooaja, samuti toimusid Euroopa meistrivõistlused. Õnneks oleme me natuke privilegeeritum spordiala, et me saime oma asjad tehtud õigel ajal," selgitas Üpraus.

Vaiksemat sorti aasta, kus reisimist vähem, tõi Üprausile ja tema tiimile isegi rõõmu, sest andis võimaluse rahulikult tegeleda tehnikapoolega.

"See aasta oli kindlasti isegi väga hea," tõdes Üpraus. "Saime testida, saime võistelda, saime arendada, saime uuesti võistelda. Jõulupaus on nüüd andnud veel rohkem aega, et mitte arendada ainult tehnikat, vaid kogu oma tiimi, iseennast, oma treeninguid. Tegelikult see aeg oli paljudele võib-olla vajalik."

Kevadel Pärnus gümnaasiumi lõpetanud Üpraus õpib alates sellest õppeaastast Tallinnas, Mainori ettevõtluskõrgkoolis turundust ja ärijuhtimist. Järgmisel aastal loodab Üpraus, et MM-hooaeg käivitub juba täies mahus.