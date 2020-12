Mängude edasilükkumine võrkpallikoondist ei paina: see aasta on karastanud

Kui algselt pidid naiskonna valikmängud toimuma augustis ja seejärel jaanuaris, siis sellel nädalal tulnud teate kohaselt mängitakse valikmängud mai alguses. Jaanuari turniiri ette oli koondisel planeeritud ka laager, aga kui tuli teade mängude edasi lükkamise kohta, otsustati ka laager ära jätta. Ikka selleks, et osade mängijate ja peatreener Lorenzo Micelli välismaalt tulekuga mitte võtta mõttetuid terviseriske. Seega kogunetakse uuesti alles kevadel.

"Meie suvi peakski edasi välja nägema selline, et liigad lõppevad, koondis koguneb, ettevalmistusaeg on päris lühike. 16. maini peaks olema turniir mängitud, korraldamisõigus on endiselt Valgevene käes. Eks ootame edasisi juhiseid," rääkis ERR-ile koondise abitreener Rainer Vassiljev.

Lisaks Valgevenele kuulub Eestiga samasse alagruppi ka Šveits ja finaalturniirile pääsevad grupi kaks paremat. Eelmisel suvel peeti uue peatreeneri käe all vaid sõpruskohtumisi, plaane tuli pidevalt kohendada vastavalt maailmas valitsevale koroonaolukorrale ja ka uus olukord, valikmängud mais, nõuavad nii naiskonna treeneritelt kui ka org-poolega tegelejatelt lühikese aja jooksul tehtavaid kiireid otsuseid. Kui rääkida oleksite keeles, oleksid jaanuari mängud koondisele rohkem sobinud.

"Peatreener oli ikkagi seda meelt, et ta oleks tahtnud need mängud praegu ära mängida. See oleks ka organisatoorse poole pealt tublisti lihtsam olnud," rääkis Vassiljev. "Kui praegu teada saada, kas oled EM-il või mitte, oleks alaliidul oluliselt lihtsam asja edasi planeerida. Nüüd saad mai keskel selgeks, septembris pead olema valmis mängima. See kõik oleks seda poolt lihtsamaks teinud, aga see aasta on kõiki nii palju karastanud, et saadakse igasuguste olukordadega hakkama."