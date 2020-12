Eesti sulgpallikoondis alustas EM-valikturniiri väärtusliku võiduga

Kohtumist Rootsiga võis enne turniiri pidada jaoks Eesti alagrupi lõppkoha kujunemisel võtmemänguks. Teisteks vastasteks on esimese paigutusega Inglismaa, kelle vastu on kõigil ülejäänud võistkondadel väga raske saada. Neljas koondis Eesti alagrupis on Ungari, keda võib maailma edetabeli kohtade ja seniste tulemuste järgi pidada Rootsist mõnevõrra nõrgemaks vastaseks.

Neljapäeval kujunesid otsustavaks paarismängud. Üksikmängus oli Eesti esireketi ja maailma edetabelis 59. kohal asuva Kristin Kuuba vastaseks Ashwathi Pillai (BWF 137.). Kuuba võitis kindlalt esimese geimi, teises geimis suutis vastane osutada märksa tugevamat vastupanu, kuid Kuuba vormistas kahes geimis võidu 21:13, 23:21.

Kuna Eesti parim meessulgpallur Raul Must Inglismaale ei sõitnud, said rootslased omakorda kerge punkti meeste üksikmängus, kui Felix Burestedt (BWF 57.) alistas Mikk Järveoja 21:5, 21:8. Nii sai määravaks, kumb võistkond suudab võtta kaks punkti paarismängudest.

Segapaarismängu alustasid hästi Helina Rüütel ja Kristjan Kaljurand, kes hoidsid esimeses geimis juhtohje, kuid geimi lõpus teravamalt ja ründavamalt mängima hakanud rootslased võtsid esimese geimi siiski ise 21:19. Teine geim kuulus täielikult eestlastele, kuid otsustavas geimis jäädi alguses tagaajaja rolli ning lõplikult järele võtta ei õnnestunud. Nii said Melker Z-Bexell ja Tilda Sjöö 21:19, 10:21, 21:15 võidu.

Kolme mängu järel oli seis Rootsile 2:1 ja Eesti vajas kohtumise võiduks punkte nii naiste kui meeste paarismängust. Eesti meistrite Kristjan Kaljuranna ja Raul Käsneri vastu tulid Joel Hansson ja Melker Z-Bexell ning eestlastel õnnestus võtta magus revanš veebruaris samalt paarilt meeskondlikul EM-il saadud kaotuse eest. Ka seekord läks mäng kolme geimi, kuid võitjatena väljusid eestlased 21:18, 11:21, 21:14.

Enne viimast mängu oli kohtumine viigis ning määravaks sai naiste paarismäng. Kristin Kuuba ja Helina Rüütel, kes enne Kuuba üksikmängu siirdumist olid paarismängus rahvusvaheliselt edukad, kasutasid hästi ära oma pikka koosmängimise kogemust ja olid Johanna Magnussonist ja Moa Sjööst paremad tulemusega 21:16, 21:18.

Reedel läheb Eesti vastamisi favoriidi Inglismaaga ja laupäeval Ungariga. Alagrupist pääseb edasi finaalturniirile kaheksa parima riigi sekka vaid alagrupi võitja.