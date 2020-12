Endine NBA staar ja olümpiavõitja liitus USA rattaspordi direktorite nõukoguga

Endine profikorvpallur Reggie Miller liitus USA rattaspordi direktorite nõukoguga. Lisaks temale on uuteks liikmeteks veel Lucia Deng, Ed Ewing ja Brendan Quirk.

Miller mängis 1987. – 2005. aastani NBA meeskonnas Indiana Pacers. Ta on viiekordne NBA tähtede staar ning tuli USA meeskonna koosseisus 1996. aastal olümpiavõitjaks. Kaks aastat varem kuulus ta USA võidukasse MM-koondisesse. Peale profikorvpalli pühendas Miller oma elu rattaspordile, sõites võidu nii maanteel- kui maastikul.

Brendan Quirki sõnul on üheks direktorite nõukogu üheks suureks eesmärgiks laste rataste selga saamine, mis tooks võistlustele rohkem inimesi ning oleks aluseks edukale tippspordile.

"Meil on hea meel, et Lucia, Ed, Reggie ja Brendan meiega liituvad, et viia USA rattaspordi arendamine uuele tasemele," ütles USA rattaliidu tegevdirektor Rob DeMartini. "Lucia, Ed, Reggie ja Brendan toovad juurde ainulaadseid vaatenurki, kogemusi ja kirge rattasõidu vastu. Tervitame nende panust USA rattaspordi eest võitlemisel igal tasandil."

USA rattasporti haldavate direktorite nõukogusse kuulub 12 liiget.