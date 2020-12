Eesti kohtunikud on ametis eurosarjade mängudel

Eesti kohtunikud ja ametnikud on sel nädalal määratud erinevatele eurosarjade kohtumistele, kui ülesandeid täidetakse nii Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga mängudel.

Kohtunikebrigaad eesotsas Reelika Turiga on kolmapäeval ametis naiste Meistrite liigas, kui 32 parema seas kohtuvad FC Guria Lanchkhuti (Gruusia) - FC Rosengård (Rootsi). Mäng peetakse Tbilisis Mikheil Meskhi 2. staadionil. Abikohtunikud on Karolin Kaivoja ja Anni Rahula ning neljas kohtunik on Luisa Klaar.

Raili Ellermaa on UEFA delegaat naiste Meistrite liiga mängul, kui Vålerenga vastaseks on Taani klubi Brøndby IF. Mäng peetakse 10. detsembril Norras.

Samal päeval teenindavad Eesti vilemehed Euroopa liiga alagrupikohtumist Iisraelis, kus on vastamisi Hapoel Beer-Sheva FC (Iisrael) - OGC Nice (Prantsusmaa). Mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Juri Frischer.