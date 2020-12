Ilmar Kullami stipendiumi teenis Esko Tõnisson

Varem aastaid Eesti Maaülikooli Spordiklubis tegutsenud Tõnisson omab sporditeaduste magistrikraadi ning korvpallitreeneri V kategooria kutsetaset. Stipendiumi eest soovib Tõnisson ennast täiendada Tartu Ülikooli meistriliiga meeskonna juures.

"Tänu pikaajalisele töökogemusele treenerina oman head arusaama treeneritööst ja hindan oma võimalust end Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna treenerite juures täiendada. Näen, et Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna juures on olemas parimad võimalused enesetäiendamiseks, millest on tulevikus kasu nii mulle kui ka Eesti korvpallile. Lisaks suudan õpitud teadmiste ja kogemusega tuua lisandväärtust Eesti korvpallile," kirjutas Tõnisson enda motivatsioonikirjas.

Legendaarse korvpallitegelase Ilmar Kullami (15.06.1922 –2.11.2011) fond on asutatud 2008. aastal Eesti Korvpalliliidu poolt eesmärgiga toetada noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omavad algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda. Stipendiumi suurus on 1300 eurot.