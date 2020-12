HC Tallinn läheb euroväljakutel vastamisi olümpiamedalistidega

Vastase näol on tegemist kivikõva pähkliga, kelle koosseisus mängivad muuseas sellised Euroopa tippmängijad nagu vasakukäeline pommitaja Kim Andersson ja mängujuht Dalibor Doder, kes muude saavutuste hulgas tulid ka Rootsi koondisega 2012. aastal olümpiahõbedale. Ystads IF on tänavusi riigi meistrivõistlusi alustanud vägeva hooga ning 15 mängust teenitud 23 punktiga ollakse tabeliliidrid.

"Me oleks küll rootslastega hea meelega mänginud ühe mängu kodus ning teise võõrsil ja pakkunud Eesti publikule võimalust näha Euroopa tõelisse tippklassi kuuluvat tiimi, kuid vastastel ei olnud võimalust Eestisse tulla. Nad oleksid pidanud jääma pikka eneseisolatsiooni ning kuna Ystadil on ees ka tähtsad koduliigad mängud, tulime neile vastu. Praeguses olukorras oleksime võinud ka ise nendega kangekaelne olla ning oleks suur tõenäosus olnud, et nad oleksid eurosarjast üldse loobunud ning oleksime mängimata järgmisesse ringi edenenud, kuid meie eesmärk eurosarjas ei ole vaid paberil edasi liikuda. Soovin, et meie mehed näeksid kiiret, tehnilist ja heade otsustega käsipalli, mida rootslased harrastavad ning saaksid end võrrelda käsipalli absoluutse tipptasemega," ütles HC Tallinna peatreener Risto Lepp.

Euroopa klubikarikavõistluste tugevuselt kolmandas sarjas osalevad Eesti meeskonnad said teisest eelringist mänguta edasi. Koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu otsustas EHF, et HC Tallinn edenes järgmisse ringi mängimata soomlaste Karjaa BK-46 vastu. Pealinna tiim võitleb rootslastega koha eest 16 parema hulgas laupäeval 12. detsembril kell 12.30 ning päev hiljem samal ajal.