TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel teatesõidus?

Laskesuusatamise MK-sarja teisele etapile Kontiolahtis tõmmatakse pühapäeval joon alla. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste 4x7,5 km teatesõidust algab kell 13.30 ning kell 16 on kavas naiste 10 km jälitussõit.

Teatesõidus on stardis 24 meeskonda, Eesti stardinumber on 17. Eesti meeskond on võistlustules koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer ja ankrumees Raido Ränkel.

Eelmisel hooajal tegi Eesti parima tulemuse Oberhofis, kus saadi 13. koht. Esikümnesse jõudis Eesti viimati 2015. aastal, kui Ruhpoldingis saadi 10. koht.

Eelmisel hooajal sõideti teatesõitu kuuel korral, neist neli võitis Norra ja kaks Prantsusmaa, pjedestaalil käisid veel Saksamaa, Ukraina, Rootsi, Austria ja Itaalia.

Naiste hooaja esimeses jälitussõidus on stardis ka kaks eestlannat – Johanna Talihärm sai neljapäevases sprindis 38. ja Tuuli Tomingas 41. koha. Talihärm stardib täna liidrist 1.53 hiljem ja Tomingas seitse sekundit koondisekaaslasest hiljem.

Esimesena pääseb rajale rootslanna Hanna Öberg, temast kümme sekundit hiljem alustab prantslanna Anais Chevalier-Bouchet ja 28 sekundit hiljem noorem õde Elvira Öberg.