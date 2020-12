Ott Tänak: keegi ei oodanud nii palju lund

Monza MM-ralli laupäeval kolmandana lõpetanud Ott Tänak tunnistas õhtuses intervjuus WRC All Live'ile, et tegemist oli rohkem kui ellujäämisega.

Kui hommikused katsed möödusid suuremate vahejuhtumiteta, siis pärastlõuna kolmest mägedekatsest üks jäeti pooleli, üks jäi täiesti ära ja ühel katkestas MM-tiitli peapretendent Elfyn Evans.

"Hommikul paistis asi üsna hea tegelikult. Ootasime keerulist päeva, lõpetasime hommikuse ringi ja kõik näis tore ja lihtne. Mõistagi pärastlõunal nii ei läinud," lausus Tänak.

"Mäng muutus täielikult. Ootasime vihma ja kohati küll ka lund, aga nii palju lund mitte keegi. Sellistes tingimustes valede rehvidega ülal mägedes - kõik see kokku oli enam kui lihtsalt ellujäämine."

Probleemivabalt ei pääsenud ka Tänak, sest poolelijäetud katsel kaotas ta teistele kõvasti aega. "Meil oli lihtsalt üks katse, kus oli rehvilõhkemine, aga muidu ei midagi erilist," kommenteeris eestlane.

Evansil läks aga veelgi kehvemini, sest järgneval katsel lõpetas ta kraavis, kust enam välja ei saanud. "Sellised need meistrivõistlused on. Iga etapp loeb ja seni ta ei teinud vigu ega katkestanud. See oli tema esimene, aga praegu oli seda kõige vähem vaja muidugi," sõnas Tänak.

Pühapäeval seisab ees veel kolm kiiruskatset, kus ollakse võistluskeskusele lähemal. "Reedel oli näha, et need katsed võivad olla väga nõudlikud ja üllatusterohked. Midagi ei ole tehtud, suur töö seisab veel ees ja see vajab homme täielikku keskendumist," ütles valitsev maailmameister.