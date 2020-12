Kehra võttis pealinnast kordusmänguks kaasa seitsmeväravalise edu

Erinevatel põhjustel vägagi pika perioodi peale jagunenud käsipalli meeste karikavõistluste veerandfinaalid lähenevad lõpule. Selgitamata on veel kaks finaalnelikusse pääsejat. Laupäeval pidasid avakohtumise Tallinn ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning viimane sai võõralt väljakult magusa, 30:23 (15:12) võidu.

Kaks endist karikavõitjat kohtusid esimest korda sel hooajal kaks nädalat tagasi, kui Tallinn lõpetas kehralaste pika koduse kaotuseta seeria ja sai liigamängus 30:25 võidu. Mullu viis karikavõistluste loos need kaks tiimi vastamisi poolfinaalis ja ka siis oli Tallinn parem ning edenes finaali, kus kaotati Põlva Servitile.

Kalevi spordihallis algas laupäevane kohtumine huvitavalt, kord ühe ja siis teise meeskonna mitmeväravaliste spurtidega. Eks-kehralane Andrei Vahnovitš avas mänguskoori ning kaks tabamust Marek Karult aitasid Tallinna 3:0 juhtima. Siis leidsid viskesoone Kehra võõrleegionärid ning Dmõtro Jankovski seadis seitsmendal minutil jalule 3:3 viigi.

Uuesti spurtis kodumeeskond ja Vahnovitši värava järel juhtis Tallinn 13. minutil 7:3. Kehra tagasitulek võttis pisut kauem aega kui varem, aga peagi hoiti pealinlased seitse minutit "kuival". David Mamporia väravast jõuti 8:8 viigini, kuid Tallinn sai uuesti juhtima ja Enrico Anton tegi 23. minutil 11:9.

Kehra võitles esmalt kahel korral välja viigiseisu ja 27. minutil pääseti esmakordselt mängus ette. Sergio-Silver Kreegimaa 13:12 eduväravaga ei piirdutud, vaid võimsas skoorimishoos olnud Jankovski ja Mamporia saatsid meeskonnad puhkepausile Kehra 15:12 juhtimisel.

Teist pooltundi alustas Kehra sealt, kus pooleli jäädi – Indrek Normak ja Danil Gumjanov kasvatasid edu veelgi. Mäng muutus jõulisemaks ja mõlemad meeskonnad said proovida vähemuses mängimist. Külalised said sellega paremini hakkama ja 39. minutil tuli Anton Borovski tabamusest 20:14.

Markus Viitkar ja Mikk Pinnonen vähendasid 45. minutil vahe korraks neljale väravale, ent viimased kümme minutit läksid käima seisul 26:20. Veidi aega tuli väravaid juurde väga visalt, aga Kehra suutis edu veelgi kasvatada.

Kahe nädala pärast toimuvaks kordusmänguks võttis Kehra võõrsilt kaasa 30:23 võidu. Jankovski viskas võitjate kasuks üheksa väravat. Mamporia lisas viis, Kreegimaa ja Gumjanov neli. Tallinna kasuks tabas Pinnonen kuus, Karu, Viitkar ja Vahnovitš neli korda.

Järgmised mängud Eesti karikavõistluste veerandfinaalides:

6.12. 17.00 Raasiku/Mistra – HC Tallinn 2 (avamäng 25:29)

19.12. 18.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Tallinn (avamäng 30:23)